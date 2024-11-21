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        Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 4 hastaya umut oldu

        Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen genç kızdan alınan kalp, böbrekler ve karaciğer, Antalya ve Konya'daki 4 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:50 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:50
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        Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 4 hastaya umut oldu
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        Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen genç kızdan alınan kalp, böbrekler ve karaciğer, Antalya ve Konya'daki 4 hastaya nakledilecek.

        Geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Fatma Sude Uran'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı.

        Antalya ve Konya'daki doku ve organ nakil merkezlerinden yola çıkan özel ekipler, sabah saatlerinde Burdur'a ulaşarak ameliyata başladı.

        Operasyonla alınan kalp Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, karaciğer Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve sağ böbrek de Antalya'daki özel bir hastaneye nakil bekleyen hastalar için gönderildi.

        Sol böbrek ise ambulansla Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

        - "İnşallah kızım birilerine örnek olur"

        Baba Muhammet Uran, gazetecilere, kızının organlarının hastalara şifa olmasını dilediğini söyledi.

        Hastanede doktorların 'Organ bağışı yapmak ister misiniz?' diye sormaları üzerine bağış kararını aldıklarını anlatan Uran, "İnşallah hastalara umut olur, faydalı olur, kızım birilerine örnek olur. Bizden sonraki vatandaşlarımız da organlarını böyle bağışlarsa faydalı olur." dedi.

        Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Yüksel de Burdur'da son bir ay içinde ikinci organ bağışının yapıldığını belirterek, "Ailemize öncelikle başsağlığı diliyoruz. Burdur, bu konuda bilinçlenmeye başladı. Tüm halkımızı bağış konusunda daha da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Vefat eden kızımızın organları dört hastaya umut oldu. Olaya tek taraflı değil diğer taraftan da bakmak lazım. Organ bekleyen kişilerin vücudunda bu organlar can bulacak, insanlara hayat olacak." diye konuştu.

        - "Bağışlara gerçekten çok fazla ihtiyacımız var"

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Kemal Eyvaz ise organ nakli konusunda kadavra sayılarının az olduğunu dile getirerek, "Bağışlara gerçekten çok fazla ihtiyacımız var. Bağışçı aileye bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Şimdi nakil yapmak üzere de Antalya'ya gideceğiz. Nakil, bakanlığın belirlediği kriterlerle listede en uygun ve en acil olan hastaya yapılıyor." ifadelerini kullandı.

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Biriminde görevli Genel Cerrah Opr. Dr. Sami Kolsuz da aileye sabır dileyip başsağlığında bulunarak, "Kızımızın mekanı cennet olsun." dedi.

        Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de bağışçı aileye başsağlığı diledi.

        Gölhisar ilçesinde 12 Kasım'da Mustafa Kıllar'ın (21) kullandığı hafif ticari araç devrilmiş, Hasret Akbaş (21) kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan sürücü ile Fatma Sude Uran ve İrem Musluk (18) hastaneye kaldırılmıştı. Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Fatma Sude Uran'ın dün beyin ölümü gerçekleşmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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