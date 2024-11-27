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        Burdur'da bir kadını alıkoyup taksiciye bıçakla saldıran kişi tutuklandı

        Burdur'da taksiye binen kadını alıkoyan ve kendisini engelleme çalışan taksiciye sopa ve bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:40 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:40
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        Burdur'da bir kadını alıkoyup taksiciye bıçakla saldıran kişi tutuklandı
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        Burdur'da taksiye binen kadını alıkoyan ve kendisini engelleme çalışan taksiciye sopa ve bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı.

        Yeni Mahalle'de taksici Mustafa M'ye (30) sopa ve bıçakla saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.T. (30) alıkoymaya çalıştığı kadının şikayeti üzerine tekrar gözaltına alındı.

        Adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

        Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca, M.T. hakkında iddianame hazırlandığı bildirildi.

        - Olay

        Süzek Sokak'ta Mustafa M'nin kullandığı taksiye 24 Kasım'da binen kadın müşteriyi, erkek arkadaşı olduğunu öne süren M.T. (30) araçtan indirmeye çalışmış, kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine duruma müdahale eden taksiciye, M.T. sopa ve bıçakla saldırmıştı. Olaydan yaralanmadan kurtulan taksicinin şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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