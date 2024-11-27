Burdur'da bir kadını alıkoyup taksiciye bıçakla saldıran kişi tutuklandı

Süzek Sokak'ta Mustafa M'nin kullandığı taksiye 24 Kasım'da binen kadın müşteriyi, erkek arkadaşı olduğunu öne süren M.T. (30) araçtan indirmeye çalışmış, kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine duruma müdahale eden taksiciye, M.T. sopa ve bıçakla saldırmıştı. Olaydan yaralanmadan kurtulan taksicinin şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yeni Mahalle'de taksici Mustafa M'ye (30) sopa ve bıçakla saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.T. (30) alıkoymaya çalıştığı kadının şikayeti üzerine tekrar gözaltına alındı.

Burdur'da taksiye binen kadını alıkoyan ve kendisini engelleme çalışan taksiciye sopa ve bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı.

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