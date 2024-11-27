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        Burdur'da kıyafet çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

        Burdur'da pazardan kıyafet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:32 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:32
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        Burdur'da kıyafet çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
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        Burdur'da pazardan kıyafet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Özgür Mahallesi'nde kurulan salı pazarından farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ele geçirilen kıyafetler esnaflara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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