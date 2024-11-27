Burdur'da kıyafet çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Özgür Mahallesi'nde kurulan salı pazarından farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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