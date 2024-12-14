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        Burdur'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı

        Burdur'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan baba ve oğlu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 23:19 Güncelleme: 14.12.2024 - 23:30
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        Burdur'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı
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        Burdur'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan baba ve oğlu tedavi altına alındı.

        Merkeze bağlı Taşkapı köyündeki bir düğünde Fikret G. (21), daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Sezgin A. (44) ve oğlu Cemali A. (20) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret G, baba ile oğlunu bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Şüpheli Fikret G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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