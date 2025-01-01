Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur Valisi Bilgihan, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yeni yıla görevi başında giren polis ve jandarma ekipleriyle bir araya geldi, Burdur Devlet Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:46 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur Valisi Bilgihan, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yeni yıla görevi başında giren polis ve jandarma ekipleriyle bir araya geldi, Burdur Devlet Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.

        Bilgihan, yılbaşı tedbirleri kapsamında Burdur-Fethiye kara yolundaki uygulama merkezinde çalışmaları denetledi.

        Buradaki görevlilerin yeni yılını kutlayan Bilgihan, İl Jandarma Komutanlığını, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Kışla Uygulama noktalarındaki görevli personelle de bir araya geldi.

        Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na geçen Bilgihan, burada gazetecilere, vatandaşların huzur ve güven ortamında yeni yıla girmesini temin etmek için il genelinde toplam 214 ekip ve 1341 personelin görev yaptığını söyledi.

        Sahada görev yapan kolluk kuvvetlerine, sağlık personeli ve basın mensuplarına teşekkür eden Bilgihan, "Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz. 2025 yılının tüm insanlığa, ülkemize, şehrimize huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Güzel bir yıl geçirdik, 2025 yılında hem yatırımların takibi ve hem de şehrimizi daha iyi bir noktaya getirmede bütün kurumlarımızla el birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Burdur Devlet Hastanesine de giden Bilgihan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi, acil servis, çocuk hastalıkları ve yeni doğan servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek yeni yıl dileklerini iletti.

        Bilgihan, hastanede tedavi gören çocuklara Noel baba kıyafeti giydiren Mustafa ve Şerife Dinç çifti ile diğer çocukları da ziyaret etti. Çocuklara hediye veren Bilgihan, aileleriyle de sohbet etti.

        Mustafa Dinç, AA muhabirine, hem çocuklara hem de eşine sürpriz yapmak için Noel baba kıyafeti getirdiğini söyledi.

        Şerife Dinç de yeni yılı hastanede geçirmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Eşim de sağ olsun beni burada yalnız bırakmadı. Sağ olsun Vali Hanım da ziyaretimize geldi. Çocukları 'Noel baba' yapalım dedik. Yeni yılda sağlık, mutluluk huzur diliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış

        Benzer Haberler

        Burdur Valisi Bilgihan'dan yeni yıl mesajı
        Burdur Valisi Bilgihan'dan yeni yıl mesajı
        Burdur'da 383 litre kaçak içki ele geçirildi
        Burdur'da 383 litre kaçak içki ele geçirildi
        Burdur'da dananın saldırdığı kişi öldü
        Burdur'da dananın saldırdığı kişi öldü
        Kış aylarının vazgeçilmez içeceği Bucak salebinin lezzeti Toroslar'dan geli...
        Kış aylarının vazgeçilmez içeceği Bucak salebinin lezzeti Toroslar'dan geli...
        Burdur'da 43 öğrenci, okuldaki yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye baş...
        Burdur'da 43 öğrenci, okuldaki yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye baş...
        Salda Gölü çevresine salınan kızıl geyikler karlı ormanda görüntülendi
        Salda Gölü çevresine salınan kızıl geyikler karlı ormanda görüntülendi