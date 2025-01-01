Burdur Valisi Bilgihan, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yeni yıla görevi başında giren polis ve jandarma ekipleriyle bir araya geldi, Burdur Devlet Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.

Bilgihan, yılbaşı tedbirleri kapsamında Burdur-Fethiye kara yolundaki uygulama merkezinde çalışmaları denetledi.

Buradaki görevlilerin yeni yılını kutlayan Bilgihan, İl Jandarma Komutanlığını, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Kışla Uygulama noktalarındaki görevli personelle de bir araya geldi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na geçen Bilgihan, burada gazetecilere, vatandaşların huzur ve güven ortamında yeni yıla girmesini temin etmek için il genelinde toplam 214 ekip ve 1341 personelin görev yaptığını söyledi.

Sahada görev yapan kolluk kuvvetlerine, sağlık personeli ve basın mensuplarına teşekkür eden Bilgihan, "Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz. 2025 yılının tüm insanlığa, ülkemize, şehrimize huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Güzel bir yıl geçirdik, 2025 yılında hem yatırımların takibi ve hem de şehrimizi daha iyi bir noktaya getirmede bütün kurumlarımızla el birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.