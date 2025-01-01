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        Burdur'da üniversite öğrencileri kendi tasarladıkları gözlüklerle yeni yılı karşıladı

        Burdur'da yeni yıl kutlamalarına Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri, kendi tasarladıkları gözlük ve süslerle katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 02:12 Güncelleme: 01.01.2025 - 03:20
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        Burdur'da üniversite öğrencileri kendi tasarladıkları gözlüklerle yeni yılı karşıladı
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        Burdur'da yeni yıl kutlamalarına Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri, kendi tasarladıkları gözlük ve süslerle katıldı.

        Kentte yılbaşı dolayısıyla caddeler ışıklandırıldı, Cumhuriyet Meydanı ay-yıldız ve çeşitli figürlerle süslendi.

        Meydanda toplanan kalabalık saat 00.00'a yaklaşınca geri sayım yaparak yeni yıla girdi.

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri de 3D yazıcıdan kendi tasarladıkları gözlük ve süslerle yeni yılı karşıladı.

        Öğrencilerden Mehmet Yağız, AA muhabirine, geçen yıl da yılbaşını tasarladıkları kıyafetlerle coşkulu kutladıklarını söyledi.

        Yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen Yağız, "Görsel İletişim Tasarımı öğrencileri olarak farkımız olsun istedik." dedi.

        Şahan Çelik de dördüncü sınıf öğrencisi olduklarını belirterek, "Güzel bir şekilde Burdur'a veda etmek istiyoruz. Çok heyecanlıyız, gözlüklerimizi 3D yazıcıdan bastık, yılbaşı heyecanını yaşıyoruz. Burdur'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Melis Akar da Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri olarak her yılbaşında meydanda ilginç kıyafetlerle toplandıklarını söyledi.

        Akar, herkese mutlu seneler diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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