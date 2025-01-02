Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, şebeke suyunu analiz ettirip, içti

Suyu içen Ercengiz, arıtma ile yumuşatma tesisin hizmete girdiğini belirterek, Burdur'da çeşmeden akan suyun içilebilir kalitede olduğunu belirtti.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye meclisi toplantısında şebeke suyunun içme suyu kalitesinde olduğunu kanıtlamak için test yaptırdığı suyu içti.

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