Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, şebeke suyunu analiz ettirip, içti
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye meclisi toplantısında şebeke suyunun içme suyu kalitesinde olduğunu kanıtlamak için test yaptırdığı suyu içti.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye meclisi toplantısında şebeke suyunun içme suyu kalitesinde olduğunu kanıtlamak için test yaptırdığı suyu içti.
Burdur Belediye Meclisi ocay ayı toplantısı, Ercengiz başkanlığında belediye binasında yapıldı.
Ercengiz, toplantıda, görevlilerden çeşmeden akan sudan numune aldırdı ve suyun sertliğini ölçtürdü.
Suyu içen Ercengiz, arıtma ile yumuşatma tesisin hizmete girdiğini belirterek, Burdur'da çeşmeden akan suyun içilebilir kalitede olduğunu belirtti.
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