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        Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, şebeke suyunu analiz ettirip, içti

        Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye meclisi toplantısında şebeke suyunun içme suyu kalitesinde olduğunu kanıtlamak için test yaptırdığı suyu içti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 22:44 Güncelleme: 02.01.2025 - 23:19
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        Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, şebeke suyunu analiz ettirip, içti
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        Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye meclisi toplantısında şebeke suyunun içme suyu kalitesinde olduğunu kanıtlamak için test yaptırdığı suyu içti.

        Burdur Belediye Meclisi ocay ayı toplantısı, Ercengiz başkanlığında belediye binasında yapıldı.

        Ercengiz, toplantıda, görevlilerden çeşmeden akan sudan numune aldırdı ve suyun sertliğini ölçtürdü.

        Suyu içen Ercengiz, arıtma ile yumuşatma tesisin hizmete girdiğini belirterek, Burdur'da çeşmeden akan suyun içilebilir kalitede olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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