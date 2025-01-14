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        Burdur'da köy okulu öğrencilerinin "sevgi dolu" notu, jandarma ekibini duygulandırdı

        Burdur'un Bucak ilçesindeki bir köy okulunun öğrencileri, trafik eğitimi için gelen jandarma ekibinin aracına okullarına tekrar gelmeleri için "sevgi dolu" not bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 18:01 Güncelleme: 14.01.2025 - 18:19
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        Burdur'da köy okulu öğrencilerinin "sevgi dolu" notu, jandarma ekibini duygulandırdı
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        Burdur'un Bucak ilçesindeki bir köy okulunun öğrencileri, trafik eğitimi için gelen jandarma ekibinin aracına okullarına tekrar gelmeleri için "sevgi dolu" not bıraktı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekibi, Taşyayla Köyü İlkokulu'ndaki öğrencilere trafik güvenliği ile ilgili eğitim verdi. Öğrenciler, jandarma personelinin uyarılarını dikkatle dinledi.

        Eğitimin ardından ekip araçlarının yanına gelen jandarma ekibi, aracın camında bir not buldu.

        Üzerinde Türk bayrağı çizimleri de olduğu notta, "Tekrar gelin jandarma abilerim sizi çok seviyoruz. İkinci dönem tekrar gelin. İyi ki varsınız. Sizi çok sevdik. Gitmeden tekrar gelin. 4/A Lina, Melek, Damla, Ecrin ve Ceylin." ifadesi yer aldı.

        Öğrencilerin yaklaşımı jandarma ekibini duygulandırdı.

        Öte yandan "sevgi dolu" not, Burdur Valiliğince sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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