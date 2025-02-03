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        Burdur'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:47 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:29
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        Burdur'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Bahri S. (29) idaresindeki 20 D 4728 plakalı motosiklet, Karapınar köy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipince Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Bahri S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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