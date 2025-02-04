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        Burdur'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Burdur'un Tefenni ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 20:58 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:09
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        Burdur'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Burdur'un Tefenni ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Uğur E. (46) idaresindeki 07 KB 024 plakalı kamyonet, Beyköy kavşağında tali yoldan çıkan Utku E. (44) yönetimindeki 06 EA 9899 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Kazada sürücülerle hafif ticari araçtaki Bilge E. (42) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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