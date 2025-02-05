Burdur'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde kuzenler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde kuzenler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Kocaaliler beldesinde Murat T. (47) ile kuzeni Erkan N. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Erkan N, kuzenini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan Murat T'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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