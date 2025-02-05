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        Burdur'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde kuzenler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 22:05 Güncelleme: 05.02.2025 - 22:05
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        Burdur'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde kuzenler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kocaaliler beldesinde Murat T. (47) ile kuzeni Erkan N. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Erkan N, kuzenini bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan Murat T'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

        Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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