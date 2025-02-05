Burdur'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaaliler beldesinde Murat T. (47) ile kuzeni Erkan N. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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