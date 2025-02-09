Burdur'da bir kafede çıkan yangında 2 çalışan dumandan etkilendi
Burdur'da bir kafede çıkan ve 2 çalışanın dumandan etkilendiği yangın söndürüldü.
Burdur'da bir kafede çıkan ve 2 çalışanın dumandan etkilendiği yangın söndürüldü.
Burç Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir kafenin mutfağında, fritözden kaynaklanan yangın çıktı.
İhbar üzerine işletmeye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, doğal gaz ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen ve durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 çalışan Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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