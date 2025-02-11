Burdur'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 41'i doğru çıktı

Geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 264 bin 824 çağrı geldiği bilgisini veren Bilgihan, "Özellikle vatandaşlarımızdan bugün vesilesiyle temel istirhamımız 112'yi acil durumlarda aramaları. Asıllı ihbarlar ekiplerin olaylara hızlı müdahalesi açısından çok önemli." dedi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Cumhuriyet Meydanı'nda "112 Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm ihbarların tek merkezde toplanmasının, olağanüstü durumlarda koordinasyonu hızlı gerçekleştirilmesinin sağladığını belirtti.

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