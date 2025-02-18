Burdur'da sürücünün hayatını kaybettiği traktör kazası cep telefonu kamerasında
Burdur'un Kemer ilçesinde sürücünün yaşamını yitirdiği traktör kazası cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Burdur'un Kemer ilçesinde sürücünün yaşamını yitirdiği traktör kazası cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Tarlasını traktörle tesviye ettiren yabancı uyruklu D.O, traktörün çalışmasını sosyal medya hesabından yayınlamak istedi.
Cep telefonunun kamerasını açıp konuşmaya başladığı sırada arkasında çalışan traktörün devrildiğini gören tarla sahibi, panikle kaza yerine doğru koştu.
Görüntüde, traktörün devrilme anı ve tarla sahibinin kaza yerine doğru koşarken telefonunu elinden düşürdüğü anlar yer alıyor.
Akçaören köyünde dün Şeref Deniz (61) idaresindeki 15 DU 398 plakalı traktör, tarlada yokuştan inerken devrilmiş, sürücü kaza yerinde hayatını kaybetmişti.
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