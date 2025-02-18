Burdur'da sürücünün hayatını kaybettiği traktör kazası cep telefonu kamerasında

Görüntüde, traktörün devrilme anı ve tarla sahibinin kaza yerine doğru koşarken telefonunu elinden düşürdüğü anlar yer alıyor.

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