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        Burdur'da sürücünün hayatını kaybettiği traktör kazası cep telefonu kamerasında

        Burdur'un Kemer ilçesinde sürücünün yaşamını yitirdiği traktör kazası cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 23:15 Güncelleme: 18.02.2025 - 23:15
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        Burdur'da sürücünün hayatını kaybettiği traktör kazası cep telefonu kamerasında
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        Burdur'un Kemer ilçesinde sürücünün yaşamını yitirdiği traktör kazası cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Tarlasını traktörle tesviye ettiren yabancı uyruklu D.O, traktörün çalışmasını sosyal medya hesabından yayınlamak istedi.

        Cep telefonunun kamerasını açıp konuşmaya başladığı sırada arkasında çalışan traktörün devrildiğini gören tarla sahibi, panikle kaza yerine doğru koştu.

        Görüntüde, traktörün devrilme anı ve tarla sahibinin kaza yerine doğru koşarken telefonunu elinden düşürdüğü anlar yer alıyor.

        Akçaören köyünde dün Şeref Deniz (61) idaresindeki 15 DU 398 plakalı traktör, tarlada yokuştan inerken devrilmiş, sürücü kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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