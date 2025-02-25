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        Salda Gölü Bilim Merkezi yaz başında açılacak

        Burdur'da Salda Gölü'nde kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Salda Gölü Bilim, Eğitim ve Doğa Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SALDA-BİLMER) birkaç ay sonra açılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:04 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:04
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        Salda Gölü Bilim Merkezi yaz başında açılacak
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        Burdur'da Salda Gölü'nde kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Salda Gölü Bilim, Eğitim ve Doğa Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SALDA-BİLMER) birkaç ay sonra açılması planlanıyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce gölde yürütülen bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla kurulan merkezde, göl ve havzasını bilimsel yönden araştırma, doğa koruması ve eylem planlarına katkıda bulunma, endemik bitki ve hayvan türlerinin biyoçeşitlilik araştırmaları yapma ve toplumu bilgilendirme yönünde çalışmalar gerçekleştirilecek.

        MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, AA muhabirine, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile üniversite arasında imzalanan bir protokolle merkezin, bilimsel araştırmaları yapmak üzere 10 yıllığına üniversiteye devredildiğini söyledi.

        Salda Gölü'nün UNESCO Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girmesiyle göle bilimsel ilginin daha da arttığını aktaran Dalgar, kurulan merkezde Salda Gölü ve çevresinin inceleneceğini ve doğa koruma çalışmalarının destekleneceğini belirtti.

        Bilim merkezinin iç malzemelerinin tamamlanma aşamasında olduğunu ve birkaç ay sonra açılmasının planlandığını dile getiren Dalgar, "Üniversite olarak bu merkezin en iyi şekilde hizmet vermesini sağlayarak Salda Gölü'nün tanınırlığına ve prestijine katkı sağlamak istiyoruz. Bu vesileyle Burdur'da ciddi bir bilim turizmi oluşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

        - "Dünyanın en temiz göllerinden biri"

        Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve merkezin müdürü Prof. Dr. İskender Gülle de gençlerin Salda Gölü'nü, bilim merkezi sayesinde daha iyi tanıyarak gölü koruyacaklarını kaydetti.

        Bölgede bilim turizmini geliştirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Gülle, şunları söyledi:

        "Ülkemizin farklı okullarından, üniversitelerinden, öğrenci kulüplerinden, sivil toplum kuruluşlarından bilim insanları ve öğrenciler bu bölgeye gelerek doğa bilimleri konusunda çalışmalarda bulunabilecek. Bilimsel çalışmalar için altyapı oluşturmak ve destek olmak amacıyla bu merkezi kurduk. Bilim merkezinin yeri özel planlanmış. Bütün ayrıntılara dikkat edilmiş. Merkezin yapısında kullanılan malzemeler ekolojik bütünlük sağlayacak şekilde gölün peyzaj değerini bozmadan ve aynı zamanda uyumlu bir mimari örneğiyle yapılmış. Bu da zaten Salda Gölü'ne verilen önemi gösteriyor."

        Gülle, Salda Gölü'nün 180 metreye varan derinlikte olduğuna belirterek, "Kristal ve berrak suyuyla, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en temiz göllerinden biri. Gölde yaşayan dört endemik balık ve göl çevresindeki 10 endemik bitki türü, gölü çok özel ve önemli kılıyor. Yine gölün jeolojik oluşumuna eşlik eden kayaç yapısı ve coğrafik özellikleri de Salda Gölü'nü özel ve önemli kılıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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