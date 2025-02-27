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        AK Parti'ye üye olan Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı ismi taşıyan gence parti rozetini taktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 21:37 Güncelleme: 27.02.2025 - 21:45
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        AK Parti'ye üye olan Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı ismi taşıyan gence parti rozetini taktı.

        Burdur'da yaşayan 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, parti üyeliği işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

        Toplantı sonrası Burdurlu genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma fırsatı buldu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle aynı ismi taşıyan gence AK Parti rozetini taktı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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