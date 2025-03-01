Kore Savaşı'nda özgürlüğüne kavuşunca dondurma yiyen Türk askerinin görüntüsü ailesine ulaştı

BİLAL ALTIOK - Kore Savaşı'nda Çin esaretinden kurtulduktan sonra dondurma yiyen gazi Davut Acar'ın görüntüsü, Kanada'da yaşayan oğlu ve torununu duygulandırdı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaşayan ve ABD'deki Indiana Üniversitesinde Askeri ve Medikal Antropoloji alanında doktora yapan Dr. Ece Aynur Onur, doktora sırasında Amerikan Ulusal Arşivi'nde, Kore Savaşı'nda Çin kuvvetlerine esir düşen ve ABD'nin esir takasıyla kurtulan Türk askerlerinin görüntülerine ulaştı.

2017'de ABD resmi makamlarına başvuran Onur'a, savaşın ardından tutulan dönemin belgeleri ve sorgu tutanakları 7 yıl sonra gönderildi. Sorgu tutanaklarında ismi geçen Türk askerlerini araştıran Onur, elindeki görüntüleri ve bilgileri sosyal medya hesabından paylaşınca keyifle dondurma yiyen görüntüdeki askerin ailesiyle irtibat kurdu.

Aile ile görüştükten sonra askerin Kore Gazisi Davut Acar olduğunu öğrenen Onur, elindeki bilgileri ve görüntüleri gazinin Kanada'da yaşayan oğlu Yaşar ile torunu Onur Acar'a ulaştırdı.

- "70 yıldır Amerikan arşivinde bekleyen emaneti gerçek sahiplerine teslim ettim"

Askeri ve Medikal Antropolog Onur, AA muhabirine, Kore Savaşı'nda esir düştükten sonra kurtulan Türk askerlerinin görüntülerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinin College Park şehrindeki ABD Ulusal Arşivi'nde ulaştığını söyledi.

Belge ve görüntülerin ateşkesin ardından 1953'teki esir takası sırasında ve sonrasında kayda alındığını belirten Onur, "Görüntülerde üç yıl süren esaret boyunca açlık, soğuk ve hastalıkla mücadele eden askerlerimizin özgürlüklerine kavuştukları o ilk anda yaşadıkları mutluluğu yüzlerinden ve gözlerinden okuyabiliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Onur, Kore Gazisi Davut Acar'ın torununun, kendisine kürek kemiğinin üstünde bir kurşun yarası olan görüntüdeki kişinin dedesi olduğunu anlattığını dile getirerek, "Videoları ve fotoğrafları dikkatli incelediğimde kurşun yarası görülüyor." dedi.