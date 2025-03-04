Salda Gölü çevresine salınan kızıl geyikler görüntülendi

Yeşilova ilçesindeki tarlada dolaşan 4 kızıl geyik, bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Burdur'da Salda Gölü'nün çevresine salınan kızıl geyikler, bir çiftçi tarafından tarlada yiyecek ararken görüntülendi.

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