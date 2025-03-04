Salda Gölü çevresine salınan kızıl geyikler görüntülendi
Burdur'da Salda Gölü'nün çevresine salınan kızıl geyikler, bir çiftçi tarafından tarlada yiyecek ararken görüntülendi.
Burdur'da Salda Gölü'nün çevresine salınan kızıl geyikler, bir çiftçi tarafından tarlada yiyecek ararken görüntülendi.
Yeşilova ilçesindeki tarlada dolaşan 4 kızıl geyik, bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Traktörün yanına kadar gelen kızıl geyikler, ardından bölgeden ayrıldı.
Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
DKMP Genel Müdürlüğünce, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Salda Gölü'nün çevresindeki ormana 23 kızıl geyik salınmıştı.
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