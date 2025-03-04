Burdur'da baba ile oğlunu silahla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde baba ile oğlunun öldürülmesine ilişkin hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Metin K, maktul Ramazan Tin'in eşi Ayten, kızı Duygu Tin, maktul Muharrem Tin'in eşi Ülker Konar Tin, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Metin K, mahkemedeki savunmasında, Ramazan'a korkutmak için ateş ettiğini, oğlunu da arkasından gelmesin diye vurduğunu söyledi.

Maktul Ramazan Tin'in eşi Ayten Tin de olay anında orada olduğunu belirterek, "Ben sanıktan şikayetçiyim. Eve gitmek için iş yerinden çıkıp aracımızın yanına geldiğimizde sanık eşime ateş etti. Ben olayı anlamadan Muharrem’e babana ne oldu diye sorduğumda ikinci bir ateş sesi duydum ve oğlum da sol tarafıma yığıldı. Bizim ona borcumuz yoktu." ifadelerini kullandı.

Maktul Ramazan Tin'in kızı Duygu Tin ise sanıktan şikayetçi olduğunu, savunmalarını kabul etmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aracın noter satışında ben bizzat oradaydım. Normalde aracın satışı için 250 bin liraya anlaşmışlar ama Gölhisar’a gelirken aracın kaputu açılmış ve ön cama hasar verdiği için babam 'orijinalliği bozuldu' diyerek vazgeçmek istemiş. Daha sonra 200 bin liraya anlaşmışlar. Noterden sonra babama ve sanığa 'alacak verecek var mı' diye sordum, ikisi de 'yok' dedi. Bir süre sonra abim araçtaki hasarı 30 bin liraya tamir ettirince hak geçmesin diye geri kalan 20 bin lirayı benim hesabımdan Metin K'ye gönderdim. Bizim ona hiçbir borcumuz yoktur."

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ve beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Mahkeme sonrası taraf aileleri arasında kargaşa yaşandı, polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılarak bölgeden uzaklaştı.