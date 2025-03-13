Burdur'da aracında uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı tutuklandı

Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Bu kapsamda, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uygulama noktasında bir araç durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenledi.

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