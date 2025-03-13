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        Burdur'da aracında uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Burdur'da durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 19:50 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:24
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        Burdur'da aracında uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Burdur'da durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uygulama noktasında bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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