Bucak'ta hububat deposunda çıkan yangın söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde hububat deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Burdur'un Bucak ilçesinde hububat deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Oğuzhan Sanayi Sitesi'ndeki hububat deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.
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