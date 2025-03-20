Bucak'ta hububat deposunda çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.

Oğuzhan Sanayi Sitesi'ndeki hububat deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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