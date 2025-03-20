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        Bucak'ta hububat deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde hububat deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:31 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:32
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        Bucak'ta hububat deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Burdur'un Bucak ilçesinde hububat deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Oğuzhan Sanayi Sitesi'ndeki hububat deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri

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