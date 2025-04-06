Burdur'da köpeği aracın arkasında sürükleyen zanlı tutuklandı

Yetmişevler Mahallesi Sazak yolunda, 15 ET 547 plakalı otomobilin köpeği arkasında sürüklediği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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