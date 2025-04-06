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        Burdur'da köpeği aracın arkasında sürükleyen zanlı tutuklandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde, köpeği aracın arkasında sürükleyen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 19:59 Güncelleme: 06.04.2025 - 19:59
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        Burdur'da köpeği aracın arkasında sürükleyen zanlı tutuklandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde, köpeği aracın arkasında sürükleyen şüpheli tutuklandı.

        Yetmişevler Mahallesi Sazak yolunda, 15 ET 547 plakalı otomobilin köpeği arkasında sürüklediği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin sahibinin R.P. (50) olduğunu belirledi.

        R.P, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Adliyesine sevk edilen R.P, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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