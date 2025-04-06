Burdur'da köpeği aracın arkasında sürükleyen zanlı tutuklandı
Burdur'un Bucak ilçesinde, köpeği aracın arkasında sürükleyen şüpheli tutuklandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde, köpeği aracın arkasında sürükleyen şüpheli tutuklandı.
Yetmişevler Mahallesi Sazak yolunda, 15 ET 547 plakalı otomobilin köpeği arkasında sürüklediği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin sahibinin R.P. (50) olduğunu belirledi.
R.P, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Adliyesine sevk edilen R.P, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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