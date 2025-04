Burdur'da Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Burdur Emniyet Müdürlüğü tarafından,Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edilerek, mevlit okutuldu.

Burdur Şehitliği'nde gerçekleşen programda İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt şehitlik anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılarak, dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, emniyet teşkilatının şehitlerin açtığı yolda her zaman yürüyeceğini vurgulayarak, "Devletin birliği beraberliği, milletimizin idamesi için her türlü şer odağına karşı onların açtığı şehitlik yolundan bütün arkadaşlarımız bir namzet olarak mücadelemize devam edeceğiz. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Evlatları olarak bu büyük kahraman teşkilat her zaman bu mücadeleyi sürdüreceklerdir." dedi.

Program, Ulu Cami'de mevlit okutulmasıyla sona erdi.