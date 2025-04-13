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        Burdur'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Burdur Kudüs Platformu öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:37 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:55
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        Burdur'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Burdur Kudüs Platformu öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

        "Gazze ölüyor, sessiz kalma" temalı programda Çatalpınar mevkisinde toplanan katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ederek sloganlar ve tekbirler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Cumhuriyet Meydanı'nda grup adına basın açıklaması yapan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İHH Başkanı Ferhat Aydın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 50 binden fazla sivilin şehit olduğunu, 115 binden fazla kişinin yaralandığını ve şehitlerin büyük kısmını ise çocuk, kadın ve yaşlıların oluşturduğunu söyledi.

        Gazze'deki sağlık altyapısının İsrail'in saldırıları sebebiyle tamamen çöktüğünü belirten Aydın "İsrail, Gazze ve Filistin'de sadece bombalarla değil, gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimi engelleyerek de bir soykırım yapıyor. Gazze'ye açılan sınır kapıları abluka altında tutularak insani yardım geçişleri engelleniyor. 2 milyondan fazla insan, açlık krizi ile karşı karşıya. Çocuklar, açlıktan hayatlarını kaybediyor. Bu, gözlerimizin önünde gerçekleşen bir insanlık suçudur." dedi.

        Aydın, İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, ilk günden bu yana Filistin halkının yanında yer aldıklarına, yardımlarını her türlü engellemelere rağmen ulaştırmaya çalıştıklarına vurgu yaptı.

        Grup, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in duasının ardından dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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