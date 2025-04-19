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        Burdur'da "Yörük Göçü" etkinliği yapıldı

        Burdur'da, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, temsili "Yörük Göçü" canlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 21:58 Güncelleme: 19.04.2025 - 22:08
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        Burdur'da "Yörük Göçü" etkinliği yapıldı
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        Burdur'da, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, temsili "Yörük Göçü" canlandırıldı.

        Valilik tarafından düzenlenen programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Vali Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz da katıldı.

        Çatalpınar mevkisinde toplanan katılımcılar ve yöresel kıyafetlerini giyen Yörükler, at, eşek ve develeriyle beraber Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte, cura, sipsi ve yöresel müzikler çalındı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

        Program, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in "Yörük Göçü Duası" ile son buldu.

        Yörük Kültürü Araştırma Yaşatma Derneği Başkanı Alaettin Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, programın amacının Yörük geleneklerini genç nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

        İran'ın güneyindeki Kaşkay Yörük Türkleri'nden Hasan Zeylabpoor ise kendi bölgelerinde Yörük kültüründen hiçbir şey kaybetmediklerini, hala çadırda yaşayanların olduğunu belirtti.

        Zeylabpoor, 8 yıldır Burdur'da yaşadığını, daha önce de festivallere katıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bizim dilimiz, kanımız Türk olduğu için dünyanın neresinde bir Türk olsa biz severiz, çok mutlu oluruz. İran Kaşkay'da yaşayan Yörüklerin keçileri, koyunları var, at biniyorlar, deve besliyorlar. Türkiye'de de aşiretler, Yörükler var. Biz bunu kaybetmeyeceğiz. Bizim esas kültürümüz, dilimiz, tevekkülümüz Yörüklüğümüze bağlı."

        Öte yandan, "Yörük Şenliği" etkinliği, yarın Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nda gerçekleştirilecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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