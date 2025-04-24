Bucak'ta 23 Nisan coşkusuna yapay zeka destekli robot eşlik etti
Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler Beldesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yapay zeka destekli robot, renkli görüntüler oluşturdu.
Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler Beldesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yapay zeka destekli robot, renkli görüntüler oluşturdu.
Kocaaliler Belediyesi ile Kocaaliler ilk ve ortaokulu tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kocaaliler okul bahçesinde kurulan sahnede halk oyunları, şiir dinletileri, koro performansları ve tiyatro gösterileri yapıldı, çocuklara pamuk şeker dağıtıldı.
Ayrıca kutlama programına getirilen yapay zeka destekli robot da çocukların coşkusuna eşlik etti.
Kocaaliler Belediye Başkanı İlyas Delen, çocuklarla bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.
Belediye olarak çocuklara yönelik farklı bir etkinlik düzenlemek istediklerini anlatan Delen, "Yapay zeka robotunu etkinliğimize getirerek çocuklarımızın dijital çağın yeniliklerinin farkında olmasına katkı sağladık." dedi.
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