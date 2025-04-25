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        Burdur'da bir kadının öldürülmesine ilişkin 9 sanığın yargılanması sürdü

        Burdur'da Özlem Şımarık'ın öldürülmesine ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:09 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:22
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        Burdur'da bir kadının öldürülmesine ilişkin 9 sanığın yargılanması sürdü
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        Burdur'da Özlem Şımarık'ın öldürülmesine ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu 5 sanık, tutuksuz 4 sanık ile taraf avukatları katıldı.

        İddia makamı, duruşmada mütalaanın yeniden hazırlanması için dosyanın tekrar hazırlanıp gönderilmesini ve tutuklu yargılanan sanıkların bu aşamada tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Sanık Tarık Y’nin avukatı bu aşamada diyecek bir şeylerinin olmadığını, asıl savunmalarını mütalaa sonrasında yapacaklarını beyan etti.

        Tutuklu yargılanan sanıklar Erdal A., Mehmet C., Şaban A., Adem S'nin avukatları, müvekkillerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

        Sanıklardan Erdal A., ve Şaban A. tahliyelerini istediklerini beyan etti.

        Tutuklu sanık Adem S., olayın mağduru olduğunu iddia ederek, beraatını talep etti.

        Tutuklu sanık Mehmet Ç, sanık Tarık Y'nin kendisine Adem S'nin aleyhinde konuşmasını teklif ettiğini, bunu yapmayınca cezaevinde kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

        Davada tutuklu yargılanan Özlem Şımarık'ın eski eşi sanık Tarık Y. ise duruşmada, Mehmet Ç'nin iddiasına karşılık vererek, "Ben onu tehdit etmedim. O bana para teklif etti ama ben kabul etmedim. Olayda kullandığım silahı ben Adem S'den aldım. Şaban A'nın olayla hiçbir ilgisi yoktur. Mustafa S'yi de ilk defa gittiğim evde gördüm." dedi.

        Tutuksuz sanıklardan Meryem S. ve Kazım Ö., beraatını, Mustafa S. ise hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Duruşma sonrası Burdur Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Avukat Hatice Ürküt gazetecilere, hem maktul ve aile yakınlarına destek olmak için burada olduklarını söyledi.

        Burdur Barosu olarak katılma talebinde bulunduklarını ancak katılma talebinin mahkeme heyetince reddedildiğini belirten Ürküt, "Talebimiz reddedilmiş olsa da biz bu davayı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu tür dosyaların son bulmasını istiyoruz." dedi.

        - Olay

        Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna gitmesi gereken sürede cezaevine gitmeyen, "kasten yaralama" suçundan hükümlü Tarık Y, Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat'ta eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak ağır yaralamış, genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olay yerinden kaçan Tarık Y. Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı evden dağlık alana kaçarken polislerce yakalanmış, Tarık Y. ile ona yardım ettiği öne sürülen 8 zanlı tutuklanmıştı.

        Eski koca ve onu azmettirdiği öne sürülen 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, suça yardım ettiği öne sürülen 6 sanık hakkında da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Yargılama aşamasında tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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