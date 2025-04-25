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        Burdur'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Burdur'da otomobille tırın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 20:40 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:46
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        Burdur'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Burdur'da otomobille tırın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Mehmet S. (40) idaresindeki 81 ABN 466 plakalı tır, Burdur-Isparta Dostluk Yolu'nda, Mahmut O. (37) yönetimindeki 07 BJF 278 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü Mahmut O. ve yolcular Vildan O. (37), Azime N.O. (2) ve Osman O. (12) yaralandı.

        Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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