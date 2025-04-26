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        Burdur'da "Çocuk ve Aile Şenliği" etkinliği düzenlendi

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde "Çocuk ve Aile Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:08
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        Burdur'da "Çocuk ve Aile Şenliği" etkinliği düzenlendi
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde "Çocuk ve Aile Şenliği" yapıldı.

        Karamanlı Kaymakamlığı tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, bando takımı eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden ilçe stadyumuna kadar süren yürüyüşle başladı.

        Bilgilendirme stantları, palyaçolar ve maskot karakterler, canlı müzik etkinlikleri, gezici kütüphane hizmeti, yüz boyama, trafik kurallarını öğrenme parkuru, dart istasyonu, uzay ve gökyüzünü tanıtan gezegen çadırı, eğitimli köpek gösterileri, mobil etkinlik araçları ve şişme oyun parkurları, "Narko Anne" farkındalık standı, anne ve çocuklara özel yoga etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte, İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Tasarım Aracı, renkli kumaş boyama atölyesi, okul öncesi çocuklara yönelik robotik istasyonu ve birçok eğitici ve eğlenceli aktivite de yer aldı.

        Çeşitli yarışmalar ve gösteriler ile çocuklara hediyeler dağıtıldı, ikramlarda bulunuldu.

        Programa, Karamanlı Kaymakamı Gökhan Arslan, Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav da katıldı.

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