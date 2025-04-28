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        Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

        Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:51
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        Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
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        Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Çatağıl Köyü'nde dağlık alanda bir keçi mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, dağda kayalıkların arasında mahsur kalan keçiyi kurtardı.

        Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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