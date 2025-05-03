Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Burdur merkezli Antalya ve Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.
Burdur merkezli Antalya ve Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir şebekeye yönelik Burdur merkezli Antalya ve Denizli illerini kapsayan operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca ve 14 dijital materyal ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.