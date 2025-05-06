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        Burdur'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

        Burdur'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:20 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:43
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        Burdur'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
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        Burdur'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda stant açarak çocukları ve vatandaşları bilgilendirdi.

        Kurulan eğitim parkurunda çocuklara, yaya olarak ve oyuncak araçlarla trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiği öğretildi.

        Etkinliğe katılan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gençlerin ve çocukların trafik kurallarına duyarlı olarak büyüdüğünü söyledi.

        Bilgihan, yayalara öncelik vermenin önemini vurgulayarak, "Kurallara uymak ve özellikle emniyet kemeri kullanımı, kask kullanımı son derece önemli. Bu anlamdaki dikkatimiz hem bizim hem de sürücülerin hayatını kurtarıyor. 'Bir Kural Bir Ömür' diyoruz. Farkındalığı artırmak için bütün vatandaşlarımızın bu faaliyetlere katılmasını bekliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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