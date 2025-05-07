Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, valilik salonunda düzenlenen toplantıda, nisan ayında il genelinde 901 olay meydana geldiğini söyledi.

Asayiş olayları kapsamında, kişilere karşı 236 olay meydana geldiğini belirten Bilgihan, geçen yılın aynı dönemine göre cinsel taciz suçlarında yüzde 75, kasten yaralama suçlarında ise yüzde 1 azalma olduğunu ve olayların aydınlatıldığını aktardı.

Bilgihan, mal varlığına karşı 34 olayın meydana geldiğini, 2024 yılının aynı dönemine göre otodan hırsızlık olaylarında yüzde 100 azalma olduğunu kaydetti.

İfadeye yönelik 145 şüphelinin yakalanarak işlem yapıldığını dile getiren Bilgihan, hapis cezasına yönelik aranan 70 şüphelinin tutuklandığını, toplamda 215 şüpheli hakkında işlem yapıldığını 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 zanlının sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığının bilgisini verdi.

Bilgihan uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu imal ve ticaret suçundan 9, kullanmak ve diğer suçlardan 40 olmak üzere toplam 49 olay meydana geldiğini belirterek şöyle konuştu: