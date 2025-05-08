Burdur'da Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı açıldı

Burdur'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Uzay Çatı Kapalı Pazar Yeri'nde açılan fuarda tarım aletleri ve iş makineleri tanıtıldı.

Fuara, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarla vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan açılışta yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın önemli bir alan olduğunu söyledi.

Vali Bilgihan, yeni teknoloji ve yeni üretim modellerinin tanıtıldığı fuarların üretici ve tüketicileri bir araya getirdiğini belirterek, "Burdurlu, Burdur için gayret gösteriyor. Esas olan birlik ve beraberliği perçinlemek. Bu birlik ve beraberlikle kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla, üreticilerimizle, siyasetçilerimizle el ve gönül birliği içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Bu birlikteliğin mutluluğunu, bereketini her noktada yaşayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.