Burdur'da "Orman Benim" kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı

Burdur'da orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı.

Alyazmalım Mesire alanındaki etkinliğe Vali Tülay Baydar Bilgihan, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Bilgihan, burada yaptığı konuşmada, ormanların en iyi şekilde geleceğe miras bırakılması gerektiğini belirtti.

Orman yangınlarıyla mücadelenin önemli olduğuna işaret eden Bilgihan, şunları kaydetti:

"Duyarlılığımızı artıracağız. Bir durum gördüğümüzde ihbar mekanizmasını mutlaka kullanacağız, 112'ye ihbar edeceğiz. Onun ötesinde ormanda belirlenmiş alanların dışarısında da mutlaka ateş yakmamaya ve bu anlamda çevreye zarar vermemeye, çevre kirliliği yaratmamaya son derece dikkat etmek zorundayız. Bu bir vatandaşlık ödevi. Evlatlarımıza karşı da büyük bir sorumluluğumuz."