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        Burdur'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobille elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:23 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:23
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        Burdur'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobille elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Aydın C. idaresindeki 48 RP 979 plakalı otomobil ile Fadime B. yönetimindeki elektrikli motosiklet, Eşeler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada, elektrikli motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Duygu G. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Tefenni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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