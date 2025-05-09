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        Burdur'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Burdur'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 20:28 Güncelleme: 09.05.2025 - 20:34
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        Burdur'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Burdur'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Süleyman Yavuz (60) idaresindeki 15 AU 853 plakalı traktör, Büğdüz Köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Yavuz traktörün altında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekiplerince traktörün altından çıkarılan Yavuz, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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