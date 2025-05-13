Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da engelli bireylere trafik eğitimi verildi

        Burdur'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:31 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da engelli bireylere trafik eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylere trafik eğitimi verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce farkındalık oluşturmak amacıyla Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu’nda öğrenim gören öğrenciler için trafik ekipleri tarafından uygulamalı eğitim düzenlendi.

        Eğitimde, 45 engelli öğrenciye, mobil trafik eğitim parkurunda, güvenli yaya geçişi, trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar, trafik ışıklarına uyma, güvenli yaya geçişi kuralları anlatıldı.

        Eğitime katılan öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı öğrenme fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Burdur'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Burdur'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Rehabilitasyon merkezinde 5 yaşında çocuğa darp iddiasına soruşturma
        Rehabilitasyon merkezinde 5 yaşında çocuğa darp iddiasına soruşturma
        Burdur'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Burdur'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Burdur'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Burdur'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Burdur'da "Orman Benim" kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı
        Burdur'da "Orman Benim" kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı