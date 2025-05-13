Burdur'da engelli bireylere trafik eğitimi verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce farkındalık oluşturmak amacıyla Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu’nda öğrenim gören öğrenciler için trafik ekipleri tarafından uygulamalı eğitim düzenlendi.

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