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        Burdur İl Halk Kütüphanesi'nde "Girişimci Kütüphanesi" buluşması gerçekleştirildi

        Girişimci ve Yöneticiler Derneği (GYD) tarafından hayata geçirilen "Girişimci Kütüphanesi" projesi, Burdur İl Halk Kütüphanesi'nde ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 20:29 Güncelleme: 14.05.2025 - 20:38
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        Burdur İl Halk Kütüphanesi'nde "Girişimci Kütüphanesi" buluşması gerçekleştirildi
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        Girişimci ve Yöneticiler Derneği (GYD) tarafından hayata geçirilen "Girişimci Kütüphanesi" projesi, Burdur İl Halk Kütüphanesi'nde ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

        GYD'den yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Girişimci ve Yöneticiler Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, iş dünyasından temsilciler bir araya geldi.

        Programda girişimcilik üzerine konuşmalar yapıldı, networking imkanları sunuldu ve güncel iş dünyası trendlerine dair oturumlar düzenlendi.

        Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum temsilcileri ve yerel yöneticilerin katılımıyla düzenlenen programda girişimcilere destek fırsatları sunuldu.

        Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan Girişimci ve Yöneticiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve yöneticiler arasında sürdürülebilir iş ilişkileri kurulmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Taşdemir, "Bu etkinlikle sadece bugünün değil, geleceğin iş dünyasını da şekillendirecek fikirlerin ortaya çıkmasına vesile olduk. Katılım gösteren tüm girişimcilere ve destek veren iş dünyası temsilcilerine gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        KOSGEB, BAKA ve MAKÜ'den yetkililer de genç girişimcilere teşviklerle ilgili sunumlar yaptı.

        "Sahne Senin" etkinliğinde ise en iyi iş fikri olarak seçilenlere ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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