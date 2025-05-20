Burdur'da kurtların saldırdığı koyunlardan 12'si telef oldu, 20'si yaralandı

Ekipler olayla ilgili incele yaptı.

Çoban İbrahim Kancı'nın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kurtlar, ağıldaki 12 hayvanı telef etti, 20'sini de yaraladı.

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