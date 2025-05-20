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        Burdur'da kurtların saldırdığı koyunlardan 12'si telef oldu, 20'si yaralandı

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde, kurtların saldırdığı ağıldaki koyunlardan 12'si telef oldu, 20'si yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:03 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:03
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        Burdur'da kurtların saldırdığı koyunlardan 12'si telef oldu, 20'si yaralandı
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde, kurtların saldırdığı ağıldaki koyunlardan 12'si telef oldu, 20'si yaralandı.

        Kılavuzlar Köyü'ndeki merada besicilik yapan Süleyman Kurt'a ait ağıldaki 180 küçükbaş hayvana, sabaha karşı kurtlar saldırdı.

        Kurtlar, ağıldaki 12 hayvanı telef etti, 20'sini de yaraladı.

        Çoban İbrahim Kancı'nın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler olayla ilgili incele yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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