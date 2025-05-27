Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

        Burdur'da çobanlık yapan ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla hakkında "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da çobanlık yapan ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla hakkında "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

        Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet K. (36) ile kardeşleri tutuksuz sanıklar Doğan K. (34) ile Ferhat K. (27), yakınları ve avukatları katıldı.

        Sanık Ahmet K'nin avukatı, önceki duruşmada verilen, sanık Ahmet K'nin "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı ile tutuksuz sanıklar Doğan K. ve Ferhat K'nin beraatleri talep edilen mütalaaya katılmadıklarını belirtti.

        Müvekkilinin beraatini isteyen avukat, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

        Sanıklar ise önceki beyanlarını tekrar ederek ve beraatlerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet K'nin müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmamasına, tutuksuz sanıklar Doğan K. ve Ferhat K'nin beraatine karar verdi.

        - Olay

        Merkeze bağlı Halıcılar köyünde 22 Şubat 2024'te köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dağlık bölgedeki ağılda hayvanlara bakmak için kalan Cihan K. (44) kulübesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmuş, babası Ahmet K. ile kardeşleri Ahmet K, Ferhat K. ve Doğan K. gözaltına alınmıştı.

        Gözaltına alınan kardeşlerden Ahmet K. tutuklanmış, baba ve diğer iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmiş, maktulün babası Ahmet K. hakkında ise olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Ağabey katiline müebbet
        Ağabey katiline müebbet
        Burdur'da ATM'de bulduğu kartla para çeken şüpheli gözaltına alındı
        Burdur'da ATM'de bulduğu kartla para çeken şüpheli gözaltına alındı
        Burdur'da liseli kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı
        Burdur'da liseli kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı
        Devrilen traktördeki ortaokul öğrencisi Edanur öldü
        Devrilen traktördeki ortaokul öğrencisi Edanur öldü
        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
        Burdur'da yaşlı kadının "istemsiz akan gözyaşı" tedaviyle dindi
        Burdur'da yaşlı kadının "istemsiz akan gözyaşı" tedaviyle dindi