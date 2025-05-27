Burdur'da ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Burdur'da çobanlık yapan ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla hakkında "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet K. (36) ile kardeşleri tutuksuz sanıklar Doğan K. (34) ile Ferhat K. (27), yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık Ahmet K'nin avukatı, önceki duruşmada verilen, sanık Ahmet K'nin "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı ile tutuksuz sanıklar Doğan K. ve Ferhat K'nin beraatleri talep edilen mütalaaya katılmadıklarını belirtti.

Müvekkilinin beraatini isteyen avukat, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Sanıklar ise önceki beyanlarını tekrar ederek ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet K'nin müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmamasına, tutuksuz sanıklar Doğan K. ve Ferhat K'nin beraatine karar verdi.