Salda Gölü'nde baba ve oğlu boğuldu

Kıyıya çıkarılan baba ve oğlunun, sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Ankara'dan gelen Hüseyin Aybalık (40) ve oğlu Berat Kaan Aybalık (12) Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı bölgesinde göle girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

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