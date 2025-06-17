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        Burdur'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Burdur'da yolcu otobüsü, panelvan ve biçerdöverin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:11
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        Burdur'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Burdur'da yolcu otobüsü, panelvan ve biçerdöverin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Burdur-Isparta kara yolu Gölbaşı mevkisinde Selim B. (51) idaresindeki 35 PK 517 plakalı yolcu otobüsü, Oğuzhan C. (22) yönetimindeki 42 EBE 76 plakalı panelvan ile Mustafa C. (50) idaresindeki biçerdöverin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, otobüs sürücüsü ve muavin Halil S. (22) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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