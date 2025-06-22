Burdur'da çıkan yangında 2 ev ve 1 metruk bina kullanılamaz hale geldi

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bilgihan, hasar tespiti ve evleri yananlara gerekli desteklerin sağlanması için talimat verdi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler 2 eve ve 1 metruk binaya sıçradı.

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