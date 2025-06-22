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        Burdur'da çıkan yangında 2 ev ve 1 metruk bina kullanılamaz hale geldi

        Burdur'da 2 ev ve 1 metruk binayı kullanılamaz hale getiren yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 20:16 Güncelleme: 22.06.2025 - 20:16
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        Burdur'da çıkan yangında 2 ev ve 1 metruk bina kullanılamaz hale geldi
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        Burdur'da 2 ev ve 1 metruk binayı kullanılamaz hale getiren yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İğdeli köyündeki bir evin bahçesinde yakılan ateşin söndürülmemesi sonucu yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler 2 eve ve 1 metruk binaya sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 ev ve 1 metruk bina kullanılmaz hale geldi.

        Öte yandan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, bölgede incelemelerde bulundu.

        Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bilgihan, hasar tespiti ve evleri yananlara gerekli desteklerin sağlanması için talimat verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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