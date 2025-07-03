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        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:20 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:20
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        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Ahmet Ünal (21) idaresindeki 15 ABC 444 plakalı motosiklet, Sanayi Mahallesi Hökez Bulvarı'ndaki kavşakta Kürşat S.Y. (19) yönetimindeki 15 ES 771 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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