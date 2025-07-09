Burdur'da drift atarken kaza yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
Burdur'un Bucak ilçesinde drift atarken kaza yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde drift atarken kaza yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.
Sürücü M.F.Y., 15 RA 090 plakalı otomobiliyle Konak Mahallesi Hökez Bulvarı'nda seyir halindeyken drift yaparak trafiği tehlikeye düşürüp ardından yol kenarında park edilen 2 araca çarptı.
İhbar üzerine bölge giden polis ekipleri, sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesti. Sürücüsü belgesi 60 gün süreyle geri alınan M.F.Y'nin otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Drift yapan aracın otomobillere çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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