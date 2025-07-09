Burdur'da drift atarken kaza yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

İhbar üzerine bölge giden polis ekipleri, sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesti. Sürücüsü belgesi 60 gün süreyle geri alınan M.F.Y'nin otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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