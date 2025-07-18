Burdur merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Burdur merkezli Kayseri ve Antalya'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı, yabancı uyruklu 7 kadın hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tefenni ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, ilçede bir otel ve alkollü mekan işletmeciliği yapan M.A. ve beraberindeki kişilerin çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi.

Burdur merkezli olarak Kayseri ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu otelde yapılan kontrollerde yakalanan yabancı uyruklu 7 kadının sınır dışı edilmesi için işlemlere başlandı.

Mühürlenen iki iş yerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 fişek, 1 teleskopik cop, çok sayıda dijital materyal, suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu kapsamında "kasten öldürmeye teşebbüs", "fuhşa teşvik ve aracılık etme", "tehdit ve şantaj", "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma", "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından adliyeye sevk edildi.