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        Burdur'da traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 17:04 Güncelleme: 22.07.2025 - 17:11
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        Burdur'da traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        İbrahim Tanışoğlu'nun kullandığı 15 DD 985 plakalı traktör ile Çiğdem Akgün idaresindeki 54 BC 789 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolunda kavşakta çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Yılmaz, Hamza ve Ümeyne Akgün yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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