Burdur'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kemal Efe Bettemir'in İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memurunun oğlu olduğu öğrenildi.

Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.