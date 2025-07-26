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        Burdur'da fabrikanın bahçesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Burdur'da bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 20:16 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:21
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        Burdur'da fabrikanın bahçesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Burdur'da bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

        Menderes Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının bahçesinde depo olarak kullanılan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine iş yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, 8 araç ve 22 personelin müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişi de dumandan etkilendi.

        Dumandan etkilenenler, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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