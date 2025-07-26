Burdur'da fabrikanın bahçesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Yangın, 8 araç ve 22 personelin müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişi de dumandan etkilendi.

İhbar üzerine iş yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve sağlık ekibi sevk edildi.

Menderes Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının bahçesinde depo olarak kullanılan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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